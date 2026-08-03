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03 ago 2026 Actualizado 22:36

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Policía de Bolívar capturó a hombre por presunto tráfico de marihuana en Arjona

El señalado expendedor fue sorprendido en el barrio Las Margaritas

Policía de Bolívar

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La ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes sigue dejando resultados en Bolívar. Uniformados de la Zona de Atención policial capturaron en flagrancia a un presunto expendedor conocido con el alias de “El Cipilla”, luego de encontrarle en su poder varios cigarrillos de marihuana que, presuntamente, serían distribuidos en el barrio Las Margaritas, del municipio de Arjona.

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De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se realizó durante labores de patrullaje y control, cuando los policías interceptaron al sospechoso y, tras practicarle un registro, supuestamente hallaron los cigarrillos artesanales de marihuana listos para su comercialización.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras un juez definirá su situación judicial.

“Seguimos intensificando los operativos contra el tráfico local de estupefacientes para sacar de las calles a quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestras comunidades. No vamos a bajar la guardia en esta lucha frontal contra el microtráfico”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas, con el fin de seguir debilitando las redes dedicadas a este delito.

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