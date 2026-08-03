El legado que no se jubila: Liyis Murillo Rodríguez deja una huella imborrable en la educación

Una vida dedicada a educar. Ese es el legado de la rectora Liyis Murillo Rodríguez, quien dedicó gran parte de su vida a la formación de generaciones y dejó una huella imborrable en la Institución Educativa José Antonio Galán, del municipio de San Antero, Córdoba.

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Después de más de 50 años de servicio entregados a la educación, la rectora Liyis Murillo se prepara para cerrar uno de los capítulos más importantes de su vida: servir desde las aulas y dirigir una de las instituciones educativas más representativas del municipio.

Liyis Murillo Rodríguez se despide de los escenarios educativos, pero su legado vivirá en la vida de sus estudiantes y permanecerá en la historia de la educación de San Antero como el de una figura emblemática de servicio, vocación y compromiso.

Durante décadas, la profesora Liyis Murillo no solo ejerció como docente y rectora; también se convirtió en una líder educativa que trabajó incansablemente por fortalecer la institución, mejorar sus procesos académicos y mantener siempre en el centro de su labor el bienestar de los estudiantes.

Bajo su dirección, la Institución Educativa José Antonio Galán consolidó importantes avances y se ganó el reconocimiento de la comunidad educativa gracias al esfuerzo permanente de docentes, estudiantes, padres de familia y directivos, liderados por una mujer que hizo de la educación su proyecto de vida.

Quienes la conocen destacan su carácter, su disciplina, su exigencia cuando era necesaria y, sobre todo, el cariño con el que siempre asumió la responsabilidad de formar nuevas generaciones. Para muchos estudiantes fue mucho más que una rectora: fue consejera, orientadora y ejemplo de servicio.

Como homenaje a esa extraordinaria trayectoria, la Institución Educativa José Antonio Galán realizó un acto especial en el marco de su Semana Cultural 2026, bajo el lema “Gratitud por un legado de servicio”, en reconocimiento a una mujer que dedicó gran parte de su existencia a sembrar conocimiento, valores y esperanza.

Las instituciones se construyen con infraestructura, pero permanecen en la memoria gracias a las personas que dejan huella. Y en la Institución Educativa José Antonio Galán, esa huella lleva el nombre de Liyis Murillo Rodríguez.

Su retiro marcará el final de una etapa, pero el legado de quien dedicó su vida a educar seguirá presente en cada profesional, en cada ciudadano y en cada generación que pasó por las aulas de la institución.

Porque hay maestros que enseñan una materia… y hay otros que enseñan con el ejemplo. Ese, quizás, sea el mayor legado que deja la rectora Liyis Murillo Rodríguez.