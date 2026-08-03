Nueve capturados, armas y droga incautadas por parte de la Policía de Bolívar

La Policía Nacional en el departamento de Bolívar entregó un balance positivo de las acciones desarrolladas durante el fin de semana, con la captura de nueve personas en los municipios de Soplaviento, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mompox y María La Baja, en el marco de la ofensiva permanente contra la delincuencia.

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Entre los procedimientos más relevantes se encuentra la captura mediante orden judicial de un hombre requerido por el delito de acto sexual con menor de 14 años en concurso heterogéneo con acoso sexual. Asimismo, fueron capturadas varias personas por los delitos de tráfico de estupefacientes, lesiones personales, fuga de presos y violencia intrafamiliar.

Durante los operativos, los uniformados lograron la incautación de tres armas de fuego y 329 gramos de estupefacientes, entre marihuana y cocaína, evitando que estos elementos continuaran siendo utilizados para la comisión de actividades ilícitas.

En materia de convivencia ciudadana, la Policía también impuso 11 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como parte de los controles preventivos realizados en diferentes municipios del departamento.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el compromiso institucional con la seguridad de los bolivarenses. “Seguimos desplegando todas nuestras capacidades para combatir el delito y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Estos resultados reflejan el trabajo articulado de nuestros uniformados y el apoyo de la comunidad, que continúa denunciando oportunamente los hechos que afectan la convivencia y la seguridad”, manifestó el oficial.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o de las líneas habilitadas por la institución, contribuyendo así a fortalecer la seguridad en todo el departamento.