Operación Sonrisa retorna a la región Caribe para atender pacientes de seis departamentos

La Fundación Operación Sonrisa Colombia realizará del 23 al 27 de septiembre en la capital de Bolívar, una nueva jornada de cirugías de labio fisurado y paladar hendido para niños y adultos de 6 departamentos de la Región Caribe, llevando a decenas de familias una nueva oportunidad para sonreír.

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El propósito es atender, gratuitamente, con los más altos estándares de calidad y profesionalismo, a más de 80 pacientes, con el apoyo de diversas empresas y organizaciones médicas: Casa del Niño Hospital Infantil, Alcaldía Mayor de Cartagena, Universidad de Cartagena, Casa Ronald McDonald y DADIS (Departamento Administrativo Distrital de Salud), y en particular, los medios de comunicación, soporte fundamental para la convocatoria.

«Toda persona tiene derecho a una vida plena y digna. Por eso, un equipo interdisciplinario de especialistas brindará atención a personas con labio fisurado y paladar hendido, sin distinción de edad, tipo de aseguramiento en salud o pertenencia étnica», explicó Camilo Arenas Bermúdez, Director Ejecutivo de la Fundación Operación Sonrisa.

Esta iniciativa busca eliminar barreras de acceso y acercar servicios médicos de alta calidad a quienes más lo necesitan. Durante la jornada, se espera valorar a 80 pacientes y realizar aproximadamente 20 cirugías reconstructivas, impactando no solo la salud física, sino también la autoestima, la confianza y las oportunidades de desarrollo social de cada paciente.

El programa contempla una atención integral que incluye valoraciones con más de 8 especialidades médicas, entre las cuales se encuentran cirugía plástica, enfermería, anestesia, pediatría, odontología y fonoaudiología, entre otras, garantizando un acompañamiento completo en cada etapa del proceso.

Tanto las valoraciones como los procedimientos quirúrgicos serán completamente gratuitos para todos los pacientes. Para acceder al programa, es indispensable que los pacientes asistan con un acudiente, incluso si son mayores de edad, y presenten los documentos de identidad correspondientes.

Aunque la convocatoria es abierta, se espera en principio registrar pacientes de Cartagena, Turbaco, Arjona, Magangué, Mompox y Simití (Bolívar); Barranquilla (Atlántico); Sincelejo, Corozal y San Marcos (Sucre); Montería, Lorica y Tierralta (Córdoba); Caucasia, Apartadó y Turbo (Antioquia), y Santa Marta, la capital del Magdalena. Para quienes residan fuera de Cartagena, la Fundación brinda apoyo de transporte que facilita su desplazamiento hasta la sede del programa.

Para más información o agendamiento, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp a los números 321 205 2806, 321 205 2359 y 312 369 9527, donde recibirán orientación sobre el proceso de inscripción y participación en el programa.

La Fundación Operación Sonrisa Colombia reconoce a los medios de comunicación como aliados estratégicos para la difusión de este programa, y agradece su compromiso en acercar esta información a las familias que más lo necesitan.