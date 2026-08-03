Aeropuerto de Cartagena es el tercero del país en inadmisiones desde agosto de 2022

La inadmisión o rechazo de ingreso al país a ciudadanos extranjeros es una situación recurrente, que desde agosto de 2022 se acercó a los 19.000 casos según Migración Colombia. Se trata de una medida administrativa a cargo de la autoridad migratoria que decide cuando un extranjero no puede acceder al territorio nacional por incumplir con los requisitos de ley, representa un riesgo de seguridad para el país, o registró irregularidades en la entrevista de los Puestos de Control Migratorio.

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En la Regional desde agosto de 2022, se inadmitieron 1.689 viajeros extranjeros como resultado de los controles migratorios adelantados por Migración Colombia para verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso al territorio nacional. En lo corrido de 2026, con corte al 30 de junio, la regional registran más de 164 inadmisiones, principalmente en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, uno de los principales destinos turísticos y de llegada de visitantes internacionales al país.

Cartagena continúa consolidándose como uno de los destinos más visitados de Colombia, lo que hace indispensable mantener controles migratorios eficientes que garanticen una migración ordenada, segura y regular. En este contexto, las inadmisiones practicadas por la Regional Caribe responden a la aplicación de las causales previstas en la normativa vigente, contribuyendo a la protección de la seguridad nacional, la prevención de delitos transnacionales y el fortalecimiento de las acciones para combatir fenómenos como la trata de personas y la explotación sexual comercial, sin afectar el compromiso del país con un turismo responsable y el respeto por los derechos humanos.

Entre las causales de inadmisión se encuentran: casos por razones de soberanía, hechos o información fundada que representó un riesgo para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana; no presentar la visa requerida para ingresar al país; carecer de la documentación legalmente exigida; suministrar información falsa, mentir o engañar a la autoridad migratoria en la entrevista de ingreso o a otras autoridades nacionales.

Los aeropuertos internacionales donde se presentaron las inadmisiones este año son: El Dorado; José María Córdova; Rafel Núñez; Alfonso Bonilla Aragón; Ernesto Cortissoz. Por su parte, los Puestos de Control Migratorio Terrestres que registraron inadmisiones de extranjeros son: Rumichaca en Ipiales; Simón Bolívar en Cúcuta y Paraguachón en Maicao - La Guajira.

Las principales nacionalidades de los inadmitidos corresponden a los países de: República Dominicana (12% del total), Estados Unidos (12%), Venezuela (10%), Ecuador (5%), México (5%), Cuba (5%) y otros países con menor número de rechazados.

“De la misma manera en que los colombianos deben acogerse a las leyes de los países a donde viajan, los extranjeros tienen deberes que acatar ante la Constitución y la Ley en Colombia; deben cumplir con los requisitos para su ingreso al país, comportarse adecuadamente durante su estadía, y respetar y obedecer las autoridades nacionales”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Según el Decreto 2136 de 2021, Capítulo II, Artículos 17 y 18, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en el marco de la soberanía y la seguridad nacional, conforme a la Constitución y la Ley, y en ejercicio de sus competencias podrá negar el ingreso al país a un ciudadano extranjero de acuerdo con las causales de la norma vigentes, ordenando su inmediato retorno al país de embarque, de origen o a un tercer país que lo admita, y contra esta decisión no procederán recursos adicionales.