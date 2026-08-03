Capturado entrenador de boxeo por presunto abuso sexual contra una adolescente en Magangué

La rápida reacción de uniformados de la Estación de Policía de Magangué y policía Judicial de infancia y adolescencia, permitió la captura de un hombre de 39 años, señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo contra una adolescente. El procedimiento se llevó a cabo en el coliseo Farid Arana Delgadillo, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre una menor de edad que se encontraba llorando y solicitando ayuda.

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De acuerdo con la información, al llegar al lugar los policías fueron abordados por la víctima, quien manifestó que mientras participaba en una clase de boxeo, su entrenador presuntamente aprovechó un procedimiento que le realizaba con una faja eléctrica y un aparato de masajes para efectuar tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento.

Según el relato entregado, la adolescente rechazó la conducta del hombre; sin embargo, este habría continuado con los presuntos actos abusivos. En medio de la situación, la joven logró escapar, tomó sus pertenencias y salió del lugar en busca de ayuda, lo que permitió la inmediata intervención de la Policía Nacional.

Tras conocer los hechos, los uniformados individualizaron al presunto agresor y procedieron a su captura. Paralelamente, la víctima fue trasladada al Hospital Divina Misericordia de Magangué, donde recibió atención médica y se activó la ruta de atención para este tipo de casos.

El capturado fue informado de sus derechos y posteriormente trasladado a la Estación de Policía de Magangué para adelantar el proceso de judicialización. Finalmente, quedó a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, rechazó este tipo de conductas e hizo un llamado a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.

“En el departamento de Bolívar mantenemos una política de cero tolerancia frente a los delitos sexuales. La oportuna denuncia permitió una reacción inmediata de nuestros uniformados y la captura del presunto responsable. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes; cada denuncia es fundamental para proteger sus vidas y garantizar que los responsables respondan ante la justicia”, expresó el oficial.