Universidad de Cartagena impacta a más de 8.900 personas en el Caribe a través de ‘Proyecta Social’

La Universidad de Cartagena cerró un ciclo de intervención social que dejó huella en siete municipios del Caribe colombiano. El banco de programas y proyectos de proyección social, Proyecta Social, presentó los resultados finales de su segunda convocatoria; logró la ejecución de diez propuestas, cinco pensadas desde los centros tutoriales de la institución y cinco gestadas con las unidades académicas de Cartagena. El impacto llegó a comunidades vulnerables, rurales y afrodescendientes, además de población víctima del conflicto armado, mujeres, jóvenes, estudiantes y personas en condición de discapacidad. La cifra total de beneficiarios superó las 8.974 personas, de las cuales 2.700 recibieron beneficios de manera directa y 6.274 fueron beneficiarias indirectas, un grupo que refleja el efecto expansivo de este tipo de programas en las comunidades donde operan.

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Detrás de cada proyecto hubo un equipo humano considerable: 24 docentes y 31 estudiantes se involucraron directamente en la ejecución, aportando desde sus áreas de formación a las comunidades receptoras, respaldados por 5 facultades: Enfermería, Ingeniería, Ciencias Económicas, Ciencias Humanas y Ciencias Exactas, que pusieron a disposición ocho programas académicos. Entre ellos figuraron Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Lingüística y Literatura, Ingeniería de Sistemas, Biología, Ingeniería de Alimentos, Administración Financiera a distancia, Licenciatura en Pedagogía Infantil y Administración de Servicios de la Salud, lo que permitió abordar los proyectos desde ángulos distintos, combinando saberes técnicos con enfoques sociales y comunitarios. Cuatro centros tutoriales fueron beneficiados de forma directa: Magangué, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y Cereté, mientras Cartagena, Montes de María y Villanueva completaron la lista de municipios que se beneficiaron de los proyectos ejecutados durante el ciclo.

Los resultados no se quedaron en cifras de cobertura. La Universidad reportó incidencia positiva en diez Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el fin de la pobreza y la educación de calidad, trabajados mediante apoyo a poblaciones vulnerables y formación dirigida a jóvenes y adultos. La igualdad de género apareció como otro eje central, reflejada en acciones de empoderamiento para mujeres rurales, mientras el trabajo decente y el crecimiento económico se atendieron mediante procesos de capacitación laboral, y la reducción de las desigualdades tomó forma en la inclusión de personas con discapacidad, un espíritu que también orientó las iniciativas de turismo accesible pensadas para que las ciudades y comunidades sostenibles no dejaran a nadie por fuera. Producción y consumo responsables, acción por el clima, paz y justicia, hambre cero completaron el mapa de incidencia, sostenido respectivamente por emprendimientos ecológicos, sensibilización ambiental, participación ciudadana y estrategias contra el hambre.

El cierre de esta segunda convocatoria deja un precedente para la proyección social de la Universidad de Cartagena, diez proyectos, casi nueve mil beneficiarios y una huella que se extiende desde el centro de la ciudad hasta los Montes de María, con alcance hasta Cereté en Córdoba.