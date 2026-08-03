Capturado presunto delincuente con varias anotaciones en Villanueva, Bolívar

En desarrollo de las acciones permanentes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados del Departamento de Policía Bolívar capturaron en flagrancia a un hombre conocido con el alias de ‘El Panela’, durante un operativo realizado en el barrio El Caño, del municipio de Villanueva.

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De acuerdo con el reporte oficial, los policías adelantaban labores de patrullaje y control cuando interceptaron al sujeto. Durante el procedimiento de registro le fue hallada en su poder un arma de fuego tipo revólver, la cual fue incautada de inmediato.

Alias ‘El Panela’ fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Según las investigaciones a este presunto delincuente le registra anotaciones judiciales por diferentes delitos, situación que será tenida en cuenta dentro de las investigaciones que adelantan los organismos competentes.

Con este resultado, la Policía Nacional continúa debilitando las estructuras delincuenciales y evitando que armas ilegales sean utilizadas para la comisión de hechos que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de Bolívar.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el procedimiento e hizo un llamado a la comunidad para seguir suministrando información que permita combatir el delito. “Seguimos intensificando los operativos en todos los municipios del departamento para sacar de circulación las armas ilegales y capturar a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a continuar denunciando de manera oportuna cualquier actividad sospechosa”, agregó el oficial.

La institución reiteró que estos operativos hacen parte de la estrategia integral de seguridad que busca prevenir la comisión de delitos y fortalecer la presencia policial en los diferentes municipios del departamento.

La Policía Nacional invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o de los canales institucionales habilitados, garantizando absoluta reserva de la información suministrada.