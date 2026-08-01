Giran más de $4.500 millones para iniciar la construcción del nuevo Hospital de Ramiriquí

Ramiriquí

El proyecto para construir el nuevo Hospital San Vicente de Ramiriquí dio un paso definitivo. El Ministerio de Salud y Protección Social giró más de 4.500 millones de pesos, recursos que ya fueron consignados en las cuentas de la E.S.E. Hospital San Vicente y que permitirán poner en marcha el proceso para ejecutar una de las obras más importantes para la salud del municipio.

El alcalde de Ramiriquí, Camilo Andrés Ávila Márquez, confirmó que el desembolso se hizo efectivo tras la firma del convenio y la expedición de la resolución mediante la cual el Gobierno Nacional oficializó la asignación de los recursos.

Con el dinero disponible, la E.S.E. iniciará el proceso de licitación para contratar la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria. El mandatario precisó que el contrato no contempla anticipos, por lo que los pagos al contratista se realizarán únicamente conforme al avance físico de la obra, como una medida para garantizar la transparencia y el adecuado manejo de los recursos públicos.

Ávila Márquez aseguró que la Administración Municipal hará un seguimiento permanente al proyecto con el propósito de cumplir los cronogramas, las especificaciones técnicas y los estándares de calidad, evitando retrasos o inconvenientes durante la ejecución de una obra considerada prioritaria para el municipio.

El alcalde también reconoció el respaldo del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, por las gestiones que permitieron incluir el proyecto en el programa Pacto, Raíz y Futuro, así como el acompañamiento del senador Ariel Ávila y de otros dirigentes que impulsaron la iniciativa ante el Gobierno Nacional.

La construcción del nuevo Hospital San Vicente busca fortalecer la capacidad de atención en salud de Ramiriquí y responder a una necesidad histórica de la comunidad. La nueva infraestructura permitirá ofrecer mejores condiciones para la prestación de los servicios médicos y consolidar una de las inversiones más significativas para el municipio en los últimos años.