El Valle activa plan de contingencia en salud por posesión presidencial: cubrirá 60 municipios

El Valle del Cauca activó un plan de contingencia en salud con motivo de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. La estrategia abarcará los 42 municipios del departamento y se extenderá a 18 municipios del Cauca, con el propósito, según las autoridades, de garantizar la atención de la población y responder oportunamente ante cualquier eventualidad.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que el plan contempla un trabajo coordinado entre la Gobernación, el Distrito de Cali, el Distrito de Buenaventura y las autoridades del Cauca para asegurar la cobertura de la red hospitalaria en la región.

Según la funcionaria, uno de los principales objetivos será atender a los pacientes en sus municipios de origen para evitar traslados innecesarios hacia Cali. Para ello, se fortalecerá la articulación entre las IPS públicas y privadas, la teleasistencia y el acompañamiento de especialistas a los médicos que prestan sus servicios en las zonas más apartadas.

“Eso lo hacemos a través de un trabajo de filigrana organizado entre las IPS públicas y privadas. La teleasistencia y el acompañamiento de especialistas a nuestros médicos generales en los municipios distantes nos permite contener a los pacientes en su territorio y remitir a Cali únicamente a quienes realmente lo necesiten”, señaló Lesmes.

El plan de contingencia hace parte de las acciones que mantiene el departamento en medio de la emergencia humanitaria en salud declarada el pasado 4 de junio y de la alerta amarilla hospitalaria que continúa vigente.

La secretaria de Salud indicó que este tipo de operativos ya se implementó durante anteriores jornadas de alta complejidad y aseguró que el Valle del Cauca cuenta con una red hospitalaria preparada para afrontar las necesidades asistenciales que puedan presentarse durante la posesión presidencial.