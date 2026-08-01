Liquidación de Propal aumenta preocupación por crisis económica en norte del Cauca y sur del Valle

La solicitud de liquidación judicial de Propal incrementó la preocupación por la situación económica que atraviesan el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, una región donde el cierre o la suspensión de operaciones de varias empresas ya empieza a reflejarse en la pérdida de empleos y la disminución de ingresos para los municipios.

Propal, empresa dedicada a la fabricación de papeles, informó que la decisión obedece al deterioro de sus condiciones financieras, provocado por factores como la caída de los precios del mercado, la revaluación del peso frente al dólar y el incremento de los costos de producción. La compañía cuenta con plantas industriales en Yumbo, Valle del Cauca, y Guachené, Cauca.

Tras conocerse el anuncio, alcaldes de ocho municipios del norte del Cauca, junto con gremios empresariales, sindicatos y organizaciones del sector agroindustrial, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para atender la crisis que enfrenta esta zona del país.

En un comunicado conjunto advirtieron que el deterioro de la seguridad, el cierre o suspensión de operaciones de empresas, la pérdida de empleo formal y la reducción de los ingresos tributarios están profundizando las dificultades económicas y sociales de miles de familias.

Los firmantes señalaron que esta situación impacta no solo a los trabajadores, sino también a proveedores, transportadores, comerciantes y pequeños negocios que dependen de la actividad productiva de la región.

Además, alertaron que municipios como Guachené han visto afectadas sus finanzas por la reducción de la actividad empresarial, mientras aumenta la demanda de ayudas y oportunidades laborales por parte de la población.

Por ello, solicitaron la instalación de una mesa de trabajo entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones del Valle del Cauca y Cauca, las autoridades locales y el sector productivo para definir acciones que fortalezcan la seguridad, protejan el empleo, impulsen la competitividad y promuevan nuevas inversiones.

Los gremios insisten en que la preocupación va más allá del futuro de una empresa y advierten que, si no se toman medidas oportunas, la región podría enfrentar un mayor deterioro económico y social.