Institución educativa lamentó asesinato de su estudiante por bala perdida en Cali

Muere una estudiante de 12 años en accidente de motocicleta en Toluviejo

La Escuela Normal Superior Santiago de Cali lamentó el fallecimiento de uno de sus estudiantes de séptimo grado, quien murió tras ser impactado por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el barrio Comuneros II, en el oriente de la ciudad.

A través de una circular y un mensaje de condolencias, la institución expresó su profundo dolor por la pérdida del menor, manifestó su solidaridad con la familia, compañeros y docentes, e informó que brindará acompañamiento a la comunidad educativa durante este proceso de duelo.

“Su partida deja un profundo vacío en nuestra comunidad normalista”, señaló la institución en uno de los mensajes difundidos tras conocerse el fallecimiento del estudiante.

El menor resultó herido en medio del atentado sicarial registrado el fin de semana y falleció posteriormente en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Frente a este hecho, la Personería Distrital de Cali rechazó lo ocurrido, expresó su solidaridad con la familia del menor y con la comunidad educativa, y solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer el doble homicidio, identificar al responsable y llevarlo ante la justicia.

En el mismo ataque también murió un hombre de 23 años. Según la información preliminar, el atentado fue perpetrado por un hombre que se movilizaba en motocicleta, quien abrió fuego en repetidas ocasiones y huyó del lugar.

Las autoridades continúan recopilando elementos probatorios para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero del responsable.