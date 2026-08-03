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03 ago 2026 Actualizado 12:24

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Murió niño de 13 años tras quedar en medio de ataque sicarial en el oriente de Cali

La víctima falleció en un centro asistencial luego de ser alcanzada por una bala perdida. En el ataque también murió un hombre de 23 años

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto
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Un niño de 13 años murió tras resultar herido por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el barrio Comuneros II, en el oriente de Cali. En el mismo hecho también perdió la vida un hombre identificado como Mauricio Canencio Arce, de 23 años.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el ataque se registró en la carrera 28B4 con calle 72 Sur, cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó al lugar y abrió fuego contra las víctimas antes de huir.

Mauricio Canencio Arce recibió tres impactos de bala: uno en el tórax anterior, uno en un miembro izquierdo y otro en el brazo izquierdo, lesiones que le causaron la muerte en el sitio.

El menor, estudiante de séptimo grado de la Escuela Normal Superior Santiago de Cali, fue alcanzado por uno de los disparos y trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

A través de una circular dirigida a la comunidad educativa, la institución lamentó la muerte del estudiante y expresó su solidaridad con la familia, compañeros y docentes. Además, anunció acompañamiento psicosocial durante este difícil momento.

Las autoridades adelantan la investigación para establecer los móviles del ataque e identificar al responsable del doble homicidio.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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