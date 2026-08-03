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03 ago 2026 Actualizado 15:03

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Cali

Conozca los barrios donde EMCALI adelantará labores de mantenimiento este lunes

Las labores incluyen acueducto, energía y alcantarillado en varios puntos de Cali.

Foto : EmCali

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Cali
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Este lunes 3 de agosto una nueva jornada de mantenimiento y modernización en las redes en diferentes sectores de Cali.

Acueducto

Las reparaciones se llevarán a cabo en los siguientes barrios:

  • La Independencia – Carrera 41B # 28-12.
  • Ciudad Paraíso – Carrera 10 entre calles 14 y 15.
  • El Jardín – Calle 27 # 33-23.
  • El Limonar – Calle 10 # 58-59.
  • La Esperanza – Carrera 35 # 25-16.

Energía

Por labores de mantenimiento en la red, se suspenderá el servicio de energía entre las 8:30 a.m. y las 3:30 p.m. en:

  • Unidad Residencial Brisas del Caney, entre las calles 48 y 50, y las carreras 82 y 83E.

Alcantarillado

Las cuadrillas continuarán con la limpieza y mantenimiento en:

  • Canal Cauquita Norte.
  • Canal Sur, entre los barrios Mariano Ramos y Ciudad 2000.
  • Canal de la calle 45 Norte, entre la avenida 3 Norte y la avenida 4 Norte.

Para estas labores se utilizarán retroexcavadoras, volquetas y demás maquinaria amarilla, por lo que la empresa recomienda transitar con precaución en las zonas intervenidas.

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