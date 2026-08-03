Campaña policial busca prevenir trata de personas en Arjona, Bolívar

La trata de personas suele comenzar con falsas promesas, engaños o aparentes oportunidades que terminan convirtiéndose en una pesadilla. Con el propósito de evitar que más personas, especialmente niños, niñas y adolescentes, sean víctimas de este delito, la Policía Nacional y varias entidades del Estado adelantaron una jornada de prevención y sensibilización en el municipio de Arjona, Bolívar.

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La actividad se realizó en el barrio 5 de Noviembre, en el marco de la estrategia E-PAÍS, y fue liderada por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía Bolívar, en articulación con el Enlace de Infancia y Adolescencia, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, el Hospital Local de Arjona, la Gobernación de Bolívar y la Policía Comunitaria.

Durante la jornada, los funcionarios recorrieron el sector bajo la modalidad de puerta a puerta, entregando material informativo y orientando a los habitantes sobre las modalidades, causas, consecuencias y mecanismos de prevención frente a la trata de personas, con el fin de fortalecer la capacidad de la comunidad para identificar posibles riesgos.

De igual forma, las autoridades socializaron la estrategia Alerta Rosa y las rutas de atención para este tipo de casos, recordando a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa a través de las líneas 122 de la Fiscalía General de la Nación, 123 de la Policía Nacional y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia del trabajo articulado para prevenir este delito. “La trata de personas vulnera gravemente la dignidad y los derechos humanos. Continuaremos fortaleciendo las acciones de prevención y educación en nuestros municipios e invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. La protección de la niñez es una responsabilidad de todos”.