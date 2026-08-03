Cartagena avanza en la protección de 2.731 hectáreas del arrecife de Varadero

Ubicado en la bahía de Cartagena, el arrecife de Varadero es uno de los ecosistemas marinos más valiosos del Caribe colombiano. Con más de 60 especies de coral, 120 especies de peces, manglares y praderas de pastos marinos, este arrecife se ha convertido en un referente para la comunidad científica por su capacidad para mantenerse en buen estado de conservación pese a décadas de contaminación y presión ambiental, consolidándose como un laboratorio natural para estudiar la resiliencia de los arrecifes frente al cambio climático.

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Aunque ha demostrado una extraordinaria capacidad de resiliencia, este ecosistema enfrenta amenazas que ponen en riesgo su conservación, entre ellas el desarrollo de proyectos de infraestructura, el aumento del tráfico marítimo y la falta de una figura de protección oficial, factores que refuerzan la necesidad de avanzar en la declaratoria de una nueva área marinocostera protegida.

Con el fin de asegurar su futuro, avanza el proyecto “Varadero Participa: Control Social para una Nueva Área Marinocostera Protegida”, una iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana y el control social durante el proceso de declaratoria de una nueva área marinocostera protegida que comprende 2.731 hectáreas.

“La protección de los Corales de Varadero no depende únicamente de una figura de protección o de las decisiones que adopten las autoridades, también requiere una ciudadanía informada, que conozca el valor de este ecosistema, participe activamente en su conservación y haga seguimiento a las acciones que se adelantan para garantizar su futuro. Con este proyecto queremos fortalecer ese compromiso colectivo y demostrar que la participación ciudadana también es una herramienta para proteger nuestro patrimonio biocultural”, afirmó Bladimir Basabe Sánchez, líder de la iniciativa Salvemos Varadero.

Durante los próximos cuatro meses, la iniciativa hará seguimiento a la gestión de las entidades responsables mediante la presentación de derechos de petición, el análisis de la información recopilada y la elaboración de un informe con recomendaciones para fortalecer la gestión ambiental del ecosistema. Además, desarrollará cinco mesas de trabajo con las autoridades competentes para ampliar, aclarar y complementar la información obtenida durante el proceso.

En estos espacios participarán entidades como Cardique, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Bolívar, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Educación y la Oficina Asesora de Asuntos Ambientales de Cartagena. De manera complementaria, el proyecto desarrollará una estrategia de divulgación para promover el acceso a la información y fortalecer la participación ciudadana en el proceso de protección de Varadero.

El proyecto beneficiará directamente a cerca de 15.000 habitantes de las comunidades de Caño del Oro, Bocachica, Parcialidad Zenú KAINZERUPAB, Pasacaballos, Ararca, Santa Ana y Barú, vinculadas al proceso de consulta previa. Asimismo, contribuirá a la conservación de un patrimonio biocultural cuyos servicios ecosistémicos benefician indirectamente a más de un millón de habitantes de Cartagena, al favorecer la biodiversidad marina, la protección de la línea costera y actividades como la pesca artesanal.

“Este ecosistema sostiene la biodiversidad marina, aporta a la pesca artesanal, protege la línea costera y representa una oportunidad única para que Colombia siga aportando conocimiento científico sobre la adaptación de los arrecifes frente al cambio climático. Cuidarlo es una decisión que beneficia tanto a las comunidades que viven de él como a las futuras generaciones”, añadió Basabe.

Finalmente, el proyecto “Varadero Participa: Control Social para una Nueva Área Marinocostera Protegida” hace parte de Alerta Por Mi Ambiente, una estrategia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible orientada a fortalecer la participación ciudadana y el control social ambiental en el país.

La iniciativa es desarrollada por Salvemos Varadero, con el acompañamiento de Funcicar y el Foro Nacional por Colombia, y en Cartagena hará seguimiento a las actuaciones de Cardique relacionadas con el proceso de declaratoria de la nueva área marinocostera protegida, contribuyendo a fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la protección de este ecosistema.