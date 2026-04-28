Reportaron balacera en La Mesa, Cundinamarca: sicario fue abatido por la Policía

Cundinamarca

Sobre la 1 de la tarde de este lunes 27 de abril, en medio de la emergencia infernal que vive el municipio de La Mesa, reportaron un intercambio de disparos que generó caos entre los ciudadanos.

Videos de cámaras de seguridad muestran el momento en el que en un sector comercial, un hombre fue atacado con un arma de fuego por otro que usaba un casco e iba en una motocicleta justo al frente de un local.

La víctima recibió tres disparos y cayó en el piso, mientras las personas alrededor con pánico se resguardaba al escuchar los disparos.

De repente otro hombre aparece y reacciona contra el sicario de aproximadamente 30 años, quien iba a escapar en la motocicleta, y comienza el intercambio de disparos.

Pronunciamiento de la Alcaldía

Desde la Alcaldía Municipal de La Mesa confirmaron que el tercer hombre que aparece en la escena violenta , vestido de civil, es de la Sijin, “quien se encontraba adelantando labores de verificación en la zona, fue posible intervenir de manera rápida, contener la amenaza y neutralizar al agresor”.

La víctima del ataque quedó con tres heridas en su cuerpo y fue trasladado al Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, donde se encuentra bajo pronóstico reservado.

Las autoridades identificaron al sicario y abrieron una investigación para conocer las móviles de este hecho para esclarecer el hecho.