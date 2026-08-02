Papa León XIV pide ‘soluciones de paz, estabilidad y justicia’ ante crisis migratoria en Ceuta

Decenas de personas cruzando la región de frontera en Ceuta y entrando a suelo español. (Foto: Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

El papa León XIV confió en que se puedan encontrar “soluciones de paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria de Ceuta, según dijo en español en los llamamientos posteriores al rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

“Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”, manifestó el pontífice.

Le interesa: Al menos 72 migrantes murieron intentando entrar a enclave español de Ceuta desde Marruecos

Esta ha sido la primera reacción de León XIV a la crisis migratoria ocurrida esta semana en Ceuta, ciudad autónoma española situada en el norte de África donde se produjo una entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos y donde han perdido la vida 72 migrantes.

Aunque la mayoría, unos 73.500 según cálculos policiales, han retornado a Marruecos, esta crisis ha reavivado el debate en el seno de la Unión Europea en torno al problema migratorio y las fronteras de la Unión.

En contexto: Crisis migratoria en Ceuta: ¿cómo se está atendiendo la llegada de más de 60.000 personas?

De hecho, el próximo martes 4 de agosto los ministros de Interior de los países miembros celebrarán una reunión de urgencia para analizar la situación de Ceuta.

La preocupación por el drama de la migración ha sido una constante de León XIV a lo largo de su pontificado en el que ha abogado por una respuesta a este problema enfocada en la dignidad humana y también ha defendido que ninguna nación puede afrontar sola este desafío.

Lea también: Embajadores de la Unión Europea se reunirán para abordar la crisis migratoria en Ceuta

En su reciente viaje a España, el pasado mes de junio, el papa incidió en estos mensajes en la etapa de las islas Canarias donde se reunió con migrantes y organizaciones humanitarias, entre otros.