Capturaron a ocho presuntos fleteros que atracaban sectores comerciales y bancarios en Bogotá

La Policía Nacional capturó a ocho personas señaladas de integrar presuntamente una estructura delincuencial dedicada al delito de fleteo y al hurto en sectores comerciales y bancarios en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

El operativo se llevó a cabo en el barrio Toberín, luego de que ciudadanos suministraran información a través de la línea de emergencia, lo cual permitió a las autoridades ubicar a los sospechosos y ejecutar el procedimiento.

Así fue el operativo de la Policía

De acuerdo con la información oficial, los capturados se movilizaban en un taxi y una camioneta tipo van, vehículos que, al parecer, utilizaban para desplazarse y evadir los controles de las autoridades mientras cometían los hechos delictivos.

Durante las diligencias, la Policía incautó dos revólveres, munición de diferentes calibres y ocho teléfonos celulares que serán analizados dentro de la investigación.

Las autoridades también investigan la posible participación de los detenidos en otros casos de hurto registrados en Bogotá, incluidos posibles robos a clientes del sistema financiero y afectaciones a carros de valores.

Capturados fueron judicializados

Los ocho capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

La Policía indicó que las investigaciones continúan con el propósito de determinar si esta estructura estaría relacionada con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la capital del país.