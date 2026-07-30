Cierran hoteles en Bucaramanga usados para trata de personas y explotación sexual de menores

Las autoridades sellaron tres hoteles y otros establecimientos comerciales en el centro de Bucaramanga que eran utilizados por la estructura criminal “La Colonia” para la trata de personas y la explotación sexual comercial, incluyendo menores de edad.

Las diligencias se realizaron en los barrios Antonia Santos y Centro, donde la Policía y la Fiscalía ejecutaron medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes que, según la investigación, servían para el funcionamiento de esta organización delincuencial. Entre los bienes afectados también figuran dos vehículos, uno de servicio público tipo taxi y otro particular.

En total, las medidas recaen sobre bienes avaluados en cerca de 4.500 millones de pesos, lo que, según las autoridades, representa un fuerte golpe a las finanzas de esta estructura criminal.

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La investigación permitió establecer que “La Colonia” explotaba sexualmente a mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, así como niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, utilizando principalmente hoteles, establecimientos comerciales, entornos turísticos y parques de Bucaramanga.

“Con estas medidas no solo afectamos el patrimonio de quienes, presuntamente, obtuvieron beneficios económicos de actividades criminales, sino que enviamos un mensaje claro de que la trata de personas y la explotación sexual serán perseguidas de manera integral”, afirmó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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Este grupo fue desarticulado en 2025 con la captura de 11 presuntos integrantes, entre ellos nueve colombianos y dos extranjeros. Según el comandante William Quintero, durante el reciente proceso investigativo fueron identificadas 20 víctimas, de las cuales nueve eran menores de edad.

Las autoridades señalaron que las medidas de extinción de dominio buscan impedir que estos bienes continúen siendo utilizados para actividades delictivas y afectar la capacidad económica de las organizaciones dedicadas a la trata de personas y la explotación sexual.

El procedimiento de sellamiento concluyó este jueves 30 de julio y las autoridades anunciaron que continuarán con las acciones para combatir la explotación sexual y llevar ante la justicia a los responsables.

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