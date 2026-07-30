Lanzan dos granadas contra residencia del parlamentario Ariel Rodríguez

Cúcuta

Dos granadas fueron lanzadas en las últimas horas contra la residencia del Representante a la Cámara por el partido liberal, por Norte de Santander, Ariel Rodríguez.

Las autoridades informaron que de los elementos lanzados por la parte posterior de la vivienda, uno alcanzó a detonar y el otro no, en medio del pánico que generó la acción violenta que se presentó en el sector de La Floresta, sobre la variante de Pinar del Río, jurisdicción del municipio de Los Patios.

Se informó que al momento de los hechos, en el inmueble no se encontraba el parlamentario, pero sí su esposa e hijos.

Por ahora se desconoce quienes serían los responsables de la acción violenta que alteró la tranquilidad en el área metropolitana de Cúcuta.

Ariel Rodríguez fue elegido recientemente en las elecciones a Congreso y ostenta una de las curules del partido liberal por Norte de Santander.

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