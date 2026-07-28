Instalan PMU donde se monitorea una operación rastrillo para buscar a la bebé de María Camila Potosí

La Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana de Cali, instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Estación de Policía Meléndez, lugar desde donde se monitorea una operación rastrillo que se desarrolla en zonas aledañas al río Meléndez y cuenta con la participación de diferentes capacidades institucionales como Policía, Defensa Civil, Cruz Roja y Gestión del Riesgo, Casa Matria, secretaría de Seguridad y secretaría de Participación Ciudadana.

De manera simultánea, se adelantan jornadas de perifoneo y entrega de volantes puerta a puerta en distintos sectores, priorizando el barrio Polvorines, Melendez, Alto de Santa Elena, socializando la recompensa e invitando a la ciudadanía a suministrar información que contribuya a esclarecer el caso.

La Administración Distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para que, de manera confidencial aporten cualquier dato que contribuya a la investigación y recuerda que la colaboración de la comunidad es fundamental para avanzar en las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia.

Cualquier información es recibida de manera confidencial en las líneas de la Policía Nacional 3142846098 o al 3143606293.