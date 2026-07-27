“Un retroceso”: vicecanciller Jaramillo por cierre de 14 embajadas; uribismo apoya a De la Espriella
Entre las embajadas que cerrará están las de Cuba y Nicaragua, países con los que el gobierno electo romperá relaciones
“Un retroceso”: vicecanciller Jaramillo por cierre de 14 embajadas; uribismo apoya a De la Espriella
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El vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir y el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, protagonizaron un fuerte debate en los micrófonos de 6AMW sobre los cambios en la diplomacia que implementará el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.
Y es que en la noche de ayer, domingo 26 de julio, el presidente electo aseguró que una de sus primeras decisiones en esa materia será cerrar 14 embajadas; ponerle freno a la embajada en Palestina y abrir una nueva en Jerusalén.
Jaramillo calificó la decisión como un error y aseguró que “es un desacierto que habla del desprecio que, desafortunadamente, siente el gobierno entrante por la política exterior. Desprecio por un lado y desconocimiento por otro”.
Además, advirtió que el cierre de sedes diplomáticas “va a ser irreversible, va a ser muy costoso” políticamente y sostuvo que “nos vamos a terminar aislando del mundo”.
El vicecanciller también rechazó el anuncio de cerrar la embajada en Cuba y defendió que “la relación con Cuba es una relación de Estado (...) “anunciar el cierre de la embajada es un asunto insólito, inaceptable”.
Por su parte, Espinal defendió la reestructuración del servicio exterior y aseguró: “Estoy completamente de acuerdo con el presidente Abelardo de cerrar estas dos embajadas”, en referencia a Cuba y Nicaragua. Y sostuvo que con lo intención de cerrar embajadas “hay una nueva agenda diplomática que lo único que va a buscar es fortalecer la economía y las relaciones diplomáticas de nuestro país”.
Insistió en que el nuevo gobierno buscará reducir el tamaño del Estado: “Hay un aumento excesivo de burocracia diplomática y eso es lo que esperamos que el gobierno del presidente Abelardo acabe”.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...