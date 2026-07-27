Capturado ‘Tulande’, señalado de devastar Farallones de Cali con minería y apoyar a disidencias

Fue capturado en el municipio de Suárez, Cauca, alias Tulande, señalado de liderar actividades de minería ilegal en el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali y de integrar las redes de apoyo de la disidencia Farc, Jaime Martínez.

Según las autoridades, el capturado sería uno de los principales responsables de la explotación ilícita de yacimientos mineros en límites entre Valle del Cauca y Cauca, actividad que habría generado graves afectaciones ambientales por la contaminación de fuentes hídricas y la destrucción de ecosistemas estratégicos.

Las investigaciones también indican que las rentas obtenidas de la minería ilegal alimentaban las finanzas de la estructura armada ilegal mediante el cobro de extorsiones y el control territorial en la región.

“Se trata de uno de los ocho criminales más buscados del país por delitos ambientales. Se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos y era señalado como el principal responsable de la devastación de los Farallones de Cali y de la contaminación de fuentes hídricas en Valle y Cauca. Además, apoyaba a la disidencia de las Farc, estructura Jaime Martínez”, afirmó el coronel Francisco Agudelo, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3 del Ejército Nacional.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño en los recursos naturales, ecocidio y otras conductas relacionadas con afectaciones al medio ambiente.