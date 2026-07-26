Valentina Ramos, la bailarina colombiana que brilla en Italia

Valentina Ramos es una joven promesa del ballet colombiano que, gracias a su dedicación y talento, ha logrado representar al país en escenarios internacionales. En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, expresó la felicidad que siente al estar cumpliendo el sueño de formarse como bailarina profesional.

Por segundo año consecutivo obtuvo una beca para estudiar en la Escuela de la Ópera de Roma, un reconocimiento que cubre su formación académica y que ha conseguido tras mantener un alto nivel de desempeño artístico.

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En este camino, el apoyo de su familia y de su profesora, Nora González, ha sido fundamental. Para la maestra, Valentina posee un talento excepcional que, combinado con su pasión y disciplina, la convierte en una artista con un gran futuro.

Aunque la beca cubre los estudios, los gastos de manutención en Roma siguen siendo un reto. Gracias a rifas, campañas solidarias y al respaldo de su círculo cercano, Valentina ha podido mantenerse en Italia y continuar su proceso de formación.

Quienes deseen apoyar el sueño de Valentina Ramos y contribuir a que continúe su preparación en la Escuela de la Ópera de Roma pueden hacerlo mediante la cuenta de ahorros Bancolombia 20520107051 o comunicarse con su profesora, Nora Elena González López, al 311 308 1876.