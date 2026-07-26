El colombiano Daniel Palacio revoluciona la música con inteligencia artificial y recibe un reconocim

Daniel Palacio continúa demostrando que la innovación y la música pueden ir de la mano. El colombiano recibió un Global Recognition Award por el desarrollo de MixingMusic.ai, una plataforma basada en inteligencia artificial que busca apoyar a músicos aficionados y profesionales en el proceso de mezcla y producción de sus canciones.

En A Vivir Que Son Dos Días, Palacio aseguró que este reconocimiento representa un paso muy importante en su carrera y un motivo de orgullo para Colombia, al evidenciar el potencial del país en el desarrollo de iniciativas tecnológicas con impacto internacional.

La plataforma fue diseñada para que los artistas puedan mejorar la calidad de sus composiciones con estándares profesionales. Sin embargo, su creador enfatiza que el objetivo no es reemplazar a los músicos, sino potenciar su creatividad y brindarles herramientas que fortalezcan su trabajo.

Para Daniel Palacio, este tipo de reconocimientos también visibiliza el esfuerzo de los emprendedores colombianos que buscan destacarse en sus diferentes sectores y demuestra que el país tiene la capacidad de convertirse en un referente en innovación.

Durante la entrevista, destacó que la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta al servicio del ser humano. Explicó que, más allá de generar contenido, esta tecnología aprende de las instrucciones que recibe, por lo que su verdadero valor depende del uso responsable y creativo que las personas hagan de ella.