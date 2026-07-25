¡Cali es bacana! Celebramos 490 años de historia y cultura en la Sucursal del Cielo

Cali conmemoró sus 490 años de historia con una emisión especial de A Vivir Que Son Dos Días, en la que se destacó el crecimiento cultural, turístico y económico que ha consolidado a la capital del Valle del Cauca como una de las ciudades más importantes del país.

En los últimos años, la ciudad ha fortalecido su posicionamiento como sede de grandes eventos. La visita de Shakira con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y las presentaciones de artistas como Ryan Castro y J Balvin en el barrio Obrero, reflejan el momento que vive Cali como escenario para espectáculos de talla internacional.

Durante la jornada, la periodista y Gerente de proyectos especiales, Mabel Lara, resaltó la transformación que ha experimentado la ciudad y el impacto que tuvo la realización de la COP16, un evento que fortaleció la imagen de Cali ante el mundo y generó oportunidades para el desarrollo económico y social.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder aseguró que uno de los principales objetivos de su administración ha sido internacionalizar a Cali. Esa apuesta se refleja en la agenda de eventos que recibirá la ciudad durante lo que resta de 2026, entre ellos el concierto de Nicky Jam, el Festival Petronio Álvarez en agosto, Agroexpo Cali en septiembre que se realizará en la ciudad los años pares y en Bogotá los impares, el Giro de Rigo, los Premios Macondo en noviembre, el Mundial de Salsa y la tradicional Feria de Cali en diciembre.

La cultura ancestral del Pacífico también tuvo un espacio especial con Liceth Quiñones y su madre, Rosmilda Quiñones, quienes trabajan desde el barrio Colseguros para preservar los saberes ancestrales relacionados con el parto, manteniendo vivas prácticas como la cuarentena, los rituales y los baños tradicionales que acompañaban a las mujeres después de dar a luz.

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Como parte de la celebración, los visitantes pueden recorrer lugares emblemáticos como el centro histórico, Cristo Rey y el barrio Obrero a través del bus turístico, una iniciativa que acerca a locales y turistas a la historia y la identidad caleña mediante actividades culturales.

A esta propuesta se suma Borondeando, una estrategia que promueve el turismo gastronómico y cultural con recorridos, muestras artísticas y musicales que invitan a descubrir la riqueza de cada rincón de la ciudad.

El legado salsero también ocupa un lugar fundamental. Desde 1968, Carlos Alfredo Molina comenzó a registrar con su cámara las noches de la Feria de Cali y a los artistas que han hecho parte de su historia. Hoy ese trabajo, rescatado por su hijo, Carlos Molina, reúne más de 40.000 fotografías en el Museo de la Salsa, considerado el más antiguo del mundo, ubicado en el barrio Obrero y reconocido por el Capitolio de Puerto Rico, la Cámara de Representantes y el Congreso de Colombia.

La música continúa siendo protagonista gracias a iniciativas como la Fundación Timpop, que preserva el legado del artista cubano Tirso Duarte, ofreciendo espacios gratuitos para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollen su talento artístico.

Finalmente, Pipe Bravo, músico, compositor y fundador de Superlitio, banda que se encuentra promocionando su más reciente disco: Días perfectos, destacó la importancia de crear música con propósito y conciencia para conectar con diferentes generaciones. Para el artista, la música es un puente capaz de transformar vidas y mantener vivo el legado cultural de Cali.