Óscar Villalobos lleva el arte colombiano a Estados Unidos con su exposición “Tierra Móvil”

Desde 2025 trabaja de la mano de una galería ubicada en Monterrey, México, que ha impulsado la proyección internacional de su trabajo. A lo largo de los últimos 19 años ha desarrollado y perfeccionado una técnica caracterizada por el uso de colores vibrantes y composiciones que invitan a la reflexión.

Uno de los ejes centrales de su obra es el Guaviare, un territorio que ha fortalecido su identidad artística y que, al mismo tiempo, refleja las transformaciones y la explotación que ha vivido a lo largo de los años. A través de sus piezas busca generar conversaciones sobre la relación entre el ser humano y el paisaje colombiano.

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Villalobos también ha explorado en su trabajo la riqueza natural del país, como las esmeraldas, uno de los recursos más representativos de Colombia. Según explicó, gran parte de las obras presentadas en “Tierra Móvil” fueron adquiridas por una importante empresa durante la exposición en El Paso, lo que evidencia el interés internacional por su propuesta artística.

El artista asegura que su intención nunca ha sido imponer una única lectura sobre el territorio colombiano. Por el contrario, busca que cada espectador construya su propia interpretación a partir de las obras. Además, reflexiona sobre cómo productos emblemáticos como el café y las esmeraldas han sido utilizados por diferentes marcas para proyectar la identidad de Colombia en el mundo.