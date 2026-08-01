La tercera edición de “Colombia son las Regiones” trae lo mejor del país

Un programa especial de A Vivir Que Son Dos Días se realizó desde el Parque de la 93, en Bogotá, escenario de la tercera edición de Colombia son las Regiones, un encuentro que reúne a emprendedores y microempresarios de los 32 departamentos para visibilizar el talento, la cultura y el orgullo que representan cada una de las regiones del país.

Entre las iniciativas destacadas estuvo Believe, un emprendimiento social liderado por Andrea Méndez, que busca transformar la vida de personas víctimas del conflicto armado mediante oportunidades de inclusión y desarrollo. Durante la conversación, su creadora resaltó la importancia de nunca dejar de creer en las metas y los propósitos que cada persona se plantea.

Desde Caquetá, Óscar Malaver presentó un proyecto que fortalece la identidad del departamento a través de la elaboración de carteras hechas por mujeres cabeza de hogar y adultas mayores. Su iniciativa impulsa la economía local y busca llevar el talento caqueteño a todo el territorio nacional.

La gastronomía también tuvo un lugar especial con Yucat, una iniciativa de campesinos del Catatumbo que trabaja para cambiar los estigmas sobre esta región y fortalecer la economía de sus comunidades. Jesús Quintero destacó la importancia de conocer el origen de los alimentos y valorar el esfuerzo que hay detrás de cada producto que llega a la mesa de los colombianos.

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Otra de las historias inspiradoras fue la de Valerio Sáenz, quien encontró en la marroquinería una oportunidad para transformar su vida y la de otras personas. Hoy lidera la primera casa de marroquinería de Colombia e impulsa becas dirigidas a jóvenes campesinos, personas desplazadas y ciudadanos con discapacidad, demostrando que la resiliencia también puede convertirse en motor de desarrollo.

El empoderamiento femenino estuvo representado por el colectivo Mujer Emprende Risaralda, una iniciativa que reúne a mujeres emprendedoras que, a través de sus manualidades, fortalecen la economía, la identidad cultural y la autonomía de las participantes.

Desde el departamento del Cesar, Dumizay Ortiz compartió su historia con el tejido ancestral arhuaco. Aprendió esta tradición a los 11 años y dedicó nueve años a perfeccionarla. Hoy trabaja para preservar este conocimiento y mantener vivo el legado de su comunidad.

Por su parte, Luz Dary Mojica llegó desde la comunidad Nazareth, en Amazonas, para presentar la asociación de mujeres indígenas que, gracias a procesos de capacitación, ha logrado comercializar sus productos y demostrar la fortaleza y resiliencia de quienes habitan una de las regiones más apartadas del país.

La invitación continúa abierta para visitar “Colombia son las Regiones” en el Parque de la 93, en Bogotá, hasta el 2 de agosto. La entrada es gratuita y el evento es pet friendly, convirtiéndose en una oportunidad para apoyar el comercio nacional y conocer la riqueza cultural que representan las regiones de Colombia.