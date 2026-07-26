El Gran Circo de China llega por primera vez a Colombia con un espectáculo sin precedentes

El Gran Circo de China, considerado una de las compañías circenses más importantes del país asiático, llega por primera vez a Colombia con un espectáculo que promete sorprender a los asistentes. En A Vivir Que Son Dos Días, María Teresa Chirinos, directora de Prodartes Perú y productora de la gira por Colombia, destacó la relevancia de esta histórica visita.

Alrededor de 30 artistas viajarán desde China para presentar un montaje que reúne siglos de tradición, disciplina y excelencia artística. La compañía es reconocida internacionalmente por su trayectoria y por llevar el arte circense chino a los escenarios más importantes del mundo.

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A lo largo de su historia, el Gran Circo de China ha obtenido más de 72 medallas de oro, un reconocimiento al talento y la calidad de sus espectáculos. Cada una de sus presentaciones se adapta al país que visita, ofreciendo una experiencia única para el público.

En Colombia presentarán “El Último Dragón”, un espectáculo que combina impresionantes acrobacias, puesta en escena, música y elementos de la cultura milenaria china. La producción no solo resalta la destreza de sus artistas, sino que también representa un momento histórico al marcar el debut de esta prestigiosa compañía en el país, acercando a los colombianos a una de las tradiciones escénicas más antiguas del mundo.