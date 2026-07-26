La Suerte: el restaurante que conquista paladares con su pollo en caja china

Cristian Gómez, uno de los socios del restaurante La Suerte, estuvo en A Vivir Que Son Dos Días para compartir la historia y el proceso detrás del pollo en caja china, una preparación que se ha convertido en el sello distintivo del establecimiento.

Según explicó, una de las versiones sobre el origen de esta técnica señala que era utilizada en China como un método de tortura para prisioneros de guerra. Con el paso del tiempo y gracias al intercambio cultural, la preparación llegó a Latinoamérica, donde países como Perú la adoptaron y la convirtieron en una tradición gastronómica.

La cocción se realiza en un horno de acero que lleva el carbón en la parte superior. El calor desciende lentamente y permite que el pollo se cocine de manera uniforme durante cerca de dos horas, logrando una cocción fresca, jugosa y llena de sabor. Además, este método también puede utilizarse para preparar diferentes tipos de carne.

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Cristian Gómez aseguró que el camino para perfeccionar la receta estuvo marcado por la prueba y el error, un proceso que terminó fortaleciendo la identidad del restaurante. Entre sus propuestas más llamativas está la reinvención del tradicional plátano con queso y bocadillo, al que sustituyeron por queso costeño con jalea de guayaba, una combinación que se ha convertido en una de las favoritas de los comensales.

El restaurante La Suerte atiende de lunes a sábado entre las 11:00 a.m. y las 9:00 p.m., mientras que los domingos y días festivos abre desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.