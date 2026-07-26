La colombiana que convierte desechos orgánicos en acuarelas que transforman el arte

Karol Melissa Garzón, ingeniera industrial y fundadora de Tulicare, ha convertido los desechos orgánicos en una innovadora propuesta artística y ambiental. Desde 2023, su empresa desarrolla iniciativas de sostenibilidad, bienestar e innovación con propósito, demostrando que el cuidado del medio ambiente también puede inspirar arte.

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Garzón explicó que los residuos de la bolsa verde se han convertido en la materia prima para crear acuarelas con las que busca dar una nueva vida a materiales que normalmente serían desechados, al tiempo que resalta la cultura del Huila y de Colombia.

La idea nació cuando aún estaba en el colegio, inspirada por el ejemplo de su abuelo, quien dedicó gran parte de su vida a impulsar iniciativas de protección ambiental. Una de las frases que más recuerda de él y que hoy guía su trabajo es: “locos son los que no se atreven a soñar”.

El proceso comienza con materiales como cáscaras de espinaca, hojas de coca, cáscaras de huevo y cáscaras de plátano, que utiliza para obtener diferentes pigmentos y tonalidades. Inicialmente secaba estos residuos en un horno, pero buscando reducir el consumo de energía diseñó un deshidratador solar. Posteriormente, el polvo obtenido se mezcla durante varias horas con aceites naturales hasta convertirse en acuarelas listas para pintar.

Con el paso del tiempo decidió crear Tulicare, una marca con la que, a través de productos como pañoletas y agendas, ha logrado dar a conocer su propuesta de arte sostenible. Karol también destaca el respaldo de su familia como uno de los pilares de este proyecto y comparte una reflexión que resume su filosofía: “lo que no se cuida, no se ama”.