Inspección a predio en Islas del Rosario por presunta ocupación irregular

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelantó una inspección ocular a un ubicado en las Islas del Rosario (Cartagena), con el fin de verificar una presunta ocupación irregular del terreno.

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En atención a los hechos registrados durante la diligencia, la ANT expresó que pese a haberse advertido previamente sobre la prohibición de operar en el lugar mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente, el operador turístico, al parecer, insistió en trasladar usuarios durante la jornada, incumpliendo, presuntamente, las instrucciones impartidas por la entidad.

Dice la entidad que en contraste, estos actores habrían promovido acciones que han dificultado el normal desarrollo de la actuación administrativa de la ANT, “al involucrar a miembros de la comunidad y a sus empleados en medio de la diligencia, generando un ambiente de tensión que interfiere con el ejercicio de las funciones de la entidad”.

De acuerdo con las verificaciones adelantadas por la Agencia, en el predio “se realizaron adecuaciones e inversiones sin la autorización de la entidad, actuaciones que no generan derechos sobre el bien ni modifican su condición jurídica”.

La Agencia Nacional de Tierras hizo un llamado al respeto por las decisiones institucionales, y recordó que el incumplimiento de las disposiciones de la autoridad competente puede dar lugar a las actuaciones y sanciones previstas en la ley.

Por su parte, sobre el poseedor del bien aún no se conoce un pronunciamiento oficial.