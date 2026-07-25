¿Quién es Sandra Suárez? Perfil y trayectoria de nueva directora del DPS de Abelardo De la Espriella

Sandra Suárez con Abelardo de la Espriella. Foto: X de Sandra Suárez.

Este 25 de julio, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó a Sandra Suárez como su directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en su gobierno entrante que comenzará a administrar el país desde el próximo viernes, 7 de agosto.

En el comunicado, De la Espriella afirmó que Suárez “ha dedicado su vida a impulsar el liderazgo de las mujeres, fortalecer el capital humano y recorrer cada rincón de Colombia entendiendo las necesidades de nuestra gente”, dijo De la Espriella tras hacer el anuncio".

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El perfil de Sandra Suárez

Sandra Suárez nación en Medellín, capital de Antioquia, el 13 de febrero de 1970.

Suárez, además, es publicista, máster en administración pública, maestra en neurociencia, especialista en mercadeo y estudios políticos. Es coach en desarrollo, talento humano y capital social; ha sido ministra, dirigente en entidades públicas y privadas.

Adicionalmente, cuenta con una amplia trayectoria en el sector público colombiano.

Fue:

Alta Consejera Presidencial para los programas sociales del Plan Colombia.

Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2002-06)

Alta Consejera Presidencial para la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos TLC.

Además, ha tenido más cargos en medios de comunicación y también en fundaciones de mujeres.

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