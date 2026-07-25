ICFES 2026 calendario A: algunas recomendaciones para presentar el examen ¿Cuándo salen resultados?

Logo del ICFES y estudiante en prueba. Fotos: X @ICFEScol / Getty Images

Este domingo, 26 de julio, los estudiantes de colegios públicos y privados presentarán en Colombia las Pruebas Saber 11, más conocidas como pruebas ICFES, para el calendario A. Esta es una evaluación que se le aplica únicamente a los alumnos de estas instituciones educativas que estén cursando el grado 11.

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¿Cómo consultar el lugar de presentación del ICFES 2026 calendario A y la hora de citación?

Pues bien, lo primero que debe hacer para consultar el lugar de presentación del ICFES 2026 calendario A y la hora de citación es:

Haga clic en el siguiente enlace, que lo llevará a la página web del ICFES: https://citacion.icfes.edu.co/citacion-web/pages/citacion/reportes/consultarCitacionIndividual.jsf#No-back-button

Luego, llene los datos que la misma plataforma le solicita para poder ingresar.

Una vez complete el formulario, la plataforma le arrojará la información para que planee su viaje al lugar de presentación del examen.

Ahora, a parte de saber estos datos, también hay otros más que usted debe saber y tener en cuenta para presentar la prueba.

Estas son algunas recomendaciones presentar el examen ICFES 2026 calendario A

En esta línea, la misma Alcaldía de Bogotá publicó una serie de recomendaciones a la hora de presentar el ICFES 2026 del calendario A. Esto, entre otras cosas, porque la fecha del examen coincide con la Media Maratón de Bogotá, lo que podría generar modificaciones en las rutas para transportarse a su cita.

Las y los estudiantes deberán tener a mano, un lápiz No. 2, tajalápiz y borrador.

Salga con tiempo de casa, pues recuerde que este domingo, 26 de julio, se tendrán cierres por la Media Maratón de Bogotá.

Conozca los cierres en esta publicación:

Todos los citados deben llevar el documento de identidad.

Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia o Permiso de Protección Temporal junto con el DNI del país.

Los documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional, deben ser presentados desde el aplicativo. No se aceptarán fotografías e impresiones.

Se debe estar en el lugar de citación a tiempo, consultar la citación con anterioridad en www.icfes.gov.co y revisarla permanentemente.

Al finalizar cada una de las sesiones de la jornada, los estudiantes deben salir del sitio para regresar a la aplicación en horas de la tarde. Es importante llegar al sitio de aplicación 15 minutos antes de la aplicación que iniciará a las 7:00 a. m.

Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puede acarrear la anulación del examen. Si los lleva, deberá dejarlos en una bolsa de seguridad, a la que tendrá acceso sólo al finalizar el examen.

Es importante estar pendiente en todo momento a las diferentes indicaciones que entregan los jefes de salón.

¿Cuándo se publican los resultados del ICFES 2026 calendario A?

Finalmente, la publicación de los resultados del del ICFES 2026 calendario A que se presentará este 26 de julio, será el viernes, 25 de septiembre.

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Usted los podrá consultar por medio de la página web del ICFES.

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