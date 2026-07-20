Un taxi al estilo colombiano conquista las calles de Nueva Jersey

Las calles de Nueva Jersey ahora tienen un toque muy colombiano gracias a un taxi amarillo que ha llamado la atención de cientos de personas. Con la placa NEA+57, este vehículo se ha convertido en una atracción para la comunidad latina y en el escenario de un proyecto que busca mantener vivas las raíces colombianas lejos de casa.

Detrás de esta iniciativa está Luis Ángel Pinzón, quien en A Vivir Que Son Dos Días contó que el automóvil originalmente era de color vinotinto. Sin embargo, decidió transformarlo en un clásico taxi colombiano, pintándolo de amarillo y añadiendo detalles característicos que evocan la cultura popular del país.

Entre esos elementos destaca una calcomanía con la frase “Yo por allá no voy”, además de accesorios tradicionales como el taxímetro y el escapulario, con el propósito de recrear lo más fielmente posible la experiencia de abordar un taxi en Colombia.

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Más allá del aspecto visual, el proyecto tiene un objetivo claro: crear contenido y dar voz a los colombianos que viven en el exterior. Luis Ángel espera convertir el vehículo en un espacio para entrevistar a migrantes y conocer las historias, los desafíos y las experiencias que han vivido al comenzar una nueva vida fuera del país.

La iniciativa ha despertado una respuesta positiva en redes sociales, donde muchas personas le escriben para felicitarlo por llevar un pedazo de Colombia a Estados Unidos. Además, suele compartir la ubicación del taxi para que quienes lo deseen puedan acercarse a conocerlo y tomarse fotografías.

Luis Ángel también destacó el respeto que siente por el trabajo de los taxistas, una labor que considera exigente y fundamental. Con este proyecto busca rendir homenaje a ese oficio mientras fortalece el vínculo de los colombianos en el exterior con las costumbres y recuerdos de su tierra natal.