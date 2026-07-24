Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció reapertura del consulado honorario en Montería

Imagen de referencia | Presidente de Panamá en entrevista - Abelardo de la Espriella en rueda de prensa: Getty Images.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció a través de su cuenta en X (antes Twitter) la reapertura del consulado honorario panameño en Montería.

Anuncio luego de declaración de Abelardo de la Espriella

La orden del presidente panameño se conoce después de que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunciara a su vez la reactivación de la ruta internacional entre Montería y Panamá, así como el restablecimiento de la representación diplomática.

La iniciativa de De la Espriella tiene como objetivo “fortalecer las relaciones comerciales, turísticas y de cooperación” entre ambos países.

Declaración presidente de Panamá: X (anteriormente Twitter). Ampliar Declaración presidente de Panamá: X (anteriormente Twitter). Cerrar

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