Nueva intervención del Cementerio Central de Sincelejo en búsqueda de desaparecidos

Sincelejo

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas anunció el inicio de la segunda fase de una misión humanitaria en el Cementerio Central de Sincelejo, que se extenderá desde este jueves 23 de julio al 30 del mismo mes.

Las labores se concentrarán en bóvedas donde reposan cuerpos de personas no identificadas y de personas identificadas que nunca fueron reclamadas.

Según la entidad, el objetivo es avanzar en la búsqueda de seres queridos desaparecidos en el contexto del conflicto armado y brindar respuestas a las familias que durante años han esperado conocer su paradero.

Sera intervenido 12 bóvedas del Bloque 2 y esperan recuperar entre 12 y 15 cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado.

La investigación de la Unidad de Búsqueda indica que los cuerpos inhumados en se sector del camposanto corresponden a personas no identificadas.

Una vez recuperados los cuerpos serán remitidos a una sede de la Unidad de búsqueda denominada Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación.

La intervención cuenta con autorización de las autoridades locales y acompañamiento de organizaciones de víctimas.

Familiares de personas desaparecidas participaran como observadores del proceso en el que esperan obtener noticas de sus seres queridos.

En la pasada intervención del mes de marzo, en el bloque 1, fueron recuperados 15 cuerpos.