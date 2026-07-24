🔴EN VIVO: Etapa 19 del Tour de Francia, día de montaña hasta el Alpe d’Huez
Egan Bernal sin posibilidad del top 10 pero en busca de ganar una etapa.
La etapa 19 del tour parte desde Gap, ciudad etapa por vez número 24, y tendrá su final en el Alpe d’Huez, siendo este un premio categoría Hors Catégorie o HC, que se usa para determinar los puertos de montaña más difíciles y duros.
Así están las clasificaciones
Los pedalistas tendrán cinco premios para disputar en esta etapa, cuatro de ellos montaña y un sprint. El máximo de puntos que un ciclista puede conseguir es de 65 si llega en primer lugar a todos. Mads Pedersen intentará seguir sacando diferencia para ganar el Maillot verde, mientras tanto, Tadej Pogacar, quien sigue siendo líder de la general, tiene a un solo punto a Paret-Peintre en la lucha por la camiseta de lunares.
Puntos: Mads Pedersen - 477, Jasper Philipsen - 445, Biniam Girmay - 361
Montaña: Tadej Pogacar - 70, Paret-Peintre - 69, Richard Carapaz - 63
Mejor joven: Isaac del Toro - 64h 42′04″, Paul Seixas - 64h 42′24″, Juan Ayuso - 64h 44′35″
¿Cómo están los colombianos?
El mejor de los nuestros sigue siento el zipaquireño Egan Bernal, con un tiempo de 65h 23′59″ y ocupando el puesto #15, ya sin posibilidades del top 10. El siguiente más cercano es Einer Rubio en el puesto 27 y le sigue Harold Tejada en el 37 y Sergio Higuita el 44 .
Siga aquí el MINUTO A MINUTO de la Etapa 19:
Muy cerca de empezar la etapa 19
En menos de 10 minutos se dará inició al recorrido por los alpes en esta dura etapa de montaña