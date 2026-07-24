🔴EN VIVO: Etapa 19 del Tour de Francia, día de montaña hasta el Alpe d’Huez

Etapa 19 del Tour de Francia, día de montaña hasta el Alpe d’Huez. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

La etapa 19 del tour parte desde Gap, ciudad etapa por vez número 24, y tendrá su final en el Alpe d’Huez, siendo este un premio categoría Hors Catégorie o HC, que se usa para determinar los puertos de montaña más difíciles y duros.

Así están las clasificaciones

Los pedalistas tendrán cinco premios para disputar en esta etapa, cuatro de ellos montaña y un sprint. El máximo de puntos que un ciclista puede conseguir es de 65 si llega en primer lugar a todos. Mads Pedersen intentará seguir sacando diferencia para ganar el Maillot verde, mientras tanto, Tadej Pogacar, quien sigue siendo líder de la general, tiene a un solo punto a Paret-Peintre en la lucha por la camiseta de lunares.

Puntos: Mads Pedersen - 477, Jasper Philipsen - 445, Biniam Girmay - 361

Montaña: Tadej Pogacar - 70, Paret-Peintre - 69, Richard Carapaz - 63

Mejor joven: Isaac del Toro - 64h 42′04″, Paul Seixas - 64h 42′24″, Juan Ayuso - 64h 44′35″

¿Cómo están los colombianos?

El mejor de los nuestros sigue siento el zipaquireño Egan Bernal, con un tiempo de 65h 23′59″ y ocupando el puesto #15, ya sin posibilidades del top 10. El siguiente más cercano es Einer Rubio en el puesto 27 y le sigue Harold Tejada en el 37 y Sergio Higuita el 44 .

Siga aquí el MINUTO A MINUTO de la Etapa 19: