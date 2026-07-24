Aerocivil restringe operaciones aéreas en el suroccidente por emisión de ceniza del volcán Puracé

La Aeronáutica Civil anunció la adopción de medidas preventivas en el espacio aéreo del suroccidente del país debido al incremento de la actividad del volcán Puracé en el departamento del Cauca.

Según informó la entidad, durante la mañana de este 24 de julio se confirmó la presencia de ceniza volcánica en Popayán y sus áreas de influencia, una situación que afecta la visibilidad y representa un riesgo para el funcionamiento seguro de las aeronaves.

“Se confirmó la presencia efectiva de ceniza volcánica en la ciudad de Popayán y sus áreas de influencia, condición que afecta la visibilidad y representa un riesgo potencial para el funcionamiento seguro de las aeronaves”, dijo la autoridad aeronáutica.

Como respuesta a este panorama, la Aerocivil restringió la navegación en el Área de Control de Tránsito Aéreo de Cali y las rutas conexas desde la superficie hasta el nivel de vuelo FL210, equivalente a 21.000 pies de altitud.

Además, ordenó el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, inicialmente hasta el mediodía de este viernes, cuando se realizará una nueva evaluación técnica de las condiciones en la pista y las trayectorias de vuelo.

La autoridad aeronáutica también indicó que los equipos de control de navegación adelantan desvíos y reorganización de rutas para garantizar la continuidad de las operaciones por trayectos seguros.

“La Aeronáutica Civil hace un llamado prioritario a todos los pasajeros que tengan itinerarios programados desde o hacia las terminales aéreas de Popayán, Cali y zonas aledañas, a mantenerse en contacto permanente con sus respectivas aerolíneas (…) para verificar el estado actualizado de sus vuelos”, explicó la entidad.