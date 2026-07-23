Presidente del CNE defendió credibilidad de resultados electorales y rechazó dudas sobre escrutinios

Muchos cuestionamientos hacia los resultados electorales ha realizado el presidente Gustavo Petro, generando un sinsabor sobre la credibilidad de las Instituciones del país.

Frente a esto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Benjamín Ortiz, cuestionó las críticas contra las comisiones escrutadoras y aseguró que los funcionarios trabajaron con independencia para dar garantías a los resultados que dejaron a Abelardo de la Espriella como ganador de la contienda.

Así lo aseguró en el el marco del foro por los40 años del Código Electoral, donde cuestionó las críticas contra las comisiones escrutadoras y aseguró que los funcionarios trabajaron con independencia y ética, para dar garantías a los colombianos sobre los resultados electorales.

¿Qué dijo sobre la demanda de nulidad contra la elección presidencial?

Tras reiterar en que existen todas las garantías sobre los resultados electorales, el magistrado Ortiz aclaró que la jurisdicción contencioso-administrativa será la que deba pronunciarse sobre la legalidad de la demanda de nulidad que presentó el presidente Gustavo Petro sobre la elección de Abelardo de la Espriella el Consejo Nacional Electoral ya declaró la elección y notificó el acto administrativo correspondiente.