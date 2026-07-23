‘Playa’, el nuevo himno del verano que une a DJ Krazytouch, Ean Royers y Mr. H

Escrita por los tres artistas, con producción de York Andrés y un beat creado por Ibiga, ‘Playa’ invita a desconectarse de la rutina y disfrutar de los mejores momentos junto al mar. La canción transmite alegría, libertad y buena energía, reflejando la identidad del Caribe colombiano a través de un sonido moderno y contagioso.

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“Queremos que ‘Playa’ sea una de esas canciones que la gente quiera escuchar durante todo el verano, que haga parte de sus viajes, reuniones y recuerdos. Más allá de los números, buscamos conectar con las personas y permanecer en sus playlists”, aseguran los artistas.

El videoclip oficial fue grabado en Cartagena, aprovechando sus playas, paisajes y la riqueza cultural de la ciudad para recrear el ambiente relajado, festivo y vibrante que inspira la canción. El resultado es una producción audiovisual que complementa la experiencia musical y exalta la belleza del Caribe.

Detrás de este lanzamiento se encuentran tres artistas que aportan experiencias y estilos distintos. DJ Krazytouch, radicado en Miami, ha construido una sólida trayectoria de diez años como DJ y productor, consolidando una propuesta que mezcla performance, producción y dirección creativa. Ean Royers, cantante y compositor con cerca de una década de carrera, ha explorado géneros como dancehall, reguetón, trap y afrobeat, mientras que Mr. H continúa fortaleciendo su carrera artística con colaboraciones que han impulsado su crecimiento dentro de la industria.

Con el lanzamiento de ‘Playa’, el equipo busca expandir su música a nuevos países y seguir posicionando el sonido afro latino como una propuesta con identidad propia. Además de continuar promocionando este tema, los artistas ya trabajan en nuevos sencillos y producciones audiovisuales que verán la luz en los próximos meses.