Camacol presentó en Cartagena una agenda sectorial hacia 2030

En el marco de la SegundaCumbre IA que se realiza en Cartagena, el presidente de CAMACOL, Guillermo Herrera, presentó oficialmente la Hoja de Ruta de Inteligencia Artificial para el Sector Constructor Colombiano, con una visión de transformación hacia 2030. El trabajo, que incluyó análisis e investigaciones de la Universidad de los Andes, forma parte de la agenda sectorial que busca acelerarla adopción de IA y convertirla en aliada efectivade productividad, competitividad y sostenibilidad.

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La hoja de ruta parte de una realidad que evidencia tanto la oportunidad como el desafío para la industria. El análisis revelóque el 98% de las empresas considera que la inteligencia artificial tendrá un impacto alto o transformacional en su negocio durante los próximos cinco años, pero el 84% todavía se encuentra en etapas de exploración o no ha iniciado procesos formales de adopción y solo el 4 % la ha integrado en procesos críticos.

“Podíamos dejar que cada empresa avanzara por separado, repitiera los mismos errores y aprendiera exclusivamente a través de ensayo y error. O podíamos construir una visión compartida para orientar esta transformación y esa fue la decisión que tomamos como gremio. La Hoja de Ruta no es un inventario de plataformas ni una predicción sobre el futuro. Es una guía para convertir la inteligencia artificial en productividad”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción.

Una hoja de ruta construida con el sector

La estrategia incluye un proceso de investigación y construcción participativa que involucró a 184 organizaciones, 53 líderes sectoriales y 17 directivos, además del análisis de más de 1.300 casos de uso de inteligencia artificial para identificar las principales oportunidades y barreras de adopción en la industria.

El diagnóstico muestra que el sector constructor tiene una madurezpromedio de 1,94 sobre 4, ubicándose todavíaen una etapa de desarrollo. Las principales barreraspara avanzar son la falta de datos estructurados (52%), los costos de implementación (51%), la resistencia al cambio (41%), la baja integración entre sistemas tecnológicos (36%) y la escasez de talento especializado (31%).

El desafío,por lo tanto, no es únicamente tecnológico. La hoja de ruta plantea que la transformación requiere fortalecer simultáneamente la capacidad de las empresas para gestionar datos, desarrollar talento, gobernar la inteligencia artificial, identificar casos de uso de alto impacto y colaborar con otros actores del ecosistema.

Tres ejes para transformar la industria

La estrategia establece tres ejes de acción para orientar la evolución del sector. El primer eje es Colaboración IA, que busca fortalecer la cooperación entre empresas, academia, Estado y proveedores tecnológicos, compartir conocimiento y construir capacidades sectoriales; el segundo es Desarrollo IA, una apuesta por llevar la inteligencia artificial a procesos de mayor impacto en la cadena de valor, como la planeación y el control de proyectos, logística, gestión documental, finanzas, comercialización, seguridad, inspección y sostenibilidad; y el tercero es Talento IA, que se orienta a desarrollar las capacidades humanas, nuevos roles y mecanismos de supervisión necesarios para liderar una adopción responsable y sostenible.

La Hoja de Ruta también identifica cuatro frentes en los que se debe trabajar para acelerar esta transformación. Por un lado, hay que trabajaren políticas públicas que faciliten la implementación; por otro lado, se debe avanzar en tecnología e infraestructura digital para llevar la IA desde los procesos administrativos hasta la operación y la obra; otro frente es cerrar la brecha de talento mediante formación especializada, alianzas con la academia y el desarrollo de capacidades aplicadas a los desafíos reales de la construcción; y finalmente movilizar recursos públicos, privados y de cooperación para facilitar las inversiones en talento, datos,tecnología e infraestructura

El objetivo es que el sector avance desde su nivel actual de madurez promedio de 1,94 sobre 4 hasta 2,72 en el mediano plazo, con la meta de alcanzar la madurez plena hacia 2035.

La presentación de la Hoja de Ruta se produceen el marco de una Cumbre que reúne en Cartagena a líderes nacionales e internacionales para discutir cómo la inteligencia artificial está modificando la productividad, habilidades, estrategia empresarial y operaciones de las industrias.

Para CAMACOL,la presentación de esta hoja de ruta marca un punto de inflexión, al evidenciar que la discusión para el sector constructor ya no es si debe adoptar la inteligencia artificial, sino cómo hacerlo de manera estratégica, progresiva y generadora de valor.

El sector constructor representa aproximadamente el 4,2% del PIB nacional, genera 1,7 millones de empleos directos y dinamiza cerca de 38 sectores productivos. Por esta razón, acelerar sus capacidades para incorporar tecnologías emergentes tendrá un impacto significativo en la productividad y la transformación económica del país. “La IA puede convertirse en el nuevo material del sector. Pero su verdadero valor no dependerá únicamente de lo que la tecnología sea capaz de hacer, dependerá de lo que nuestras organizaciones estén preparadas para hacer con ella”, concluyó Herrera.