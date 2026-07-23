Abiertas las inscripciones para participar en el Cabildo de Getsemaní 2026: Diablos y Cucambas

La Fundación Gimaní Cultural anunció la apertura oficial de las inscripciones para el Cabildo de Getsemaní 2026, que este año rendirá homenaje a la manifestación cultural de los Diablos y Cucambas.

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Este desfile es una de las manifestaciones culturales más representativas de las fiestas novembrinas en Cartagena y uno de los más tradicionales que, desde hace más de 30 años, engalana y cierra las Fiestas de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a grupos folclóricos, comparsas, comedias y disfraces individuales que deseen hacer parte de esta celebración, reconocida por exaltar la riqueza cultural, las tradiciones populares y la Vida de Barrio de Getsemaní, declarada recientemente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El Cabildo de Getsemaní se ha consolidado durante más de tres décadas como un espacio de encuentro para artistas, gestores culturales, portadores de tradición y ciudadanos que, a través de la música, la danza, el teatro y la creatividad, mantienen viva una de las expresiones más auténticas de la identidad cartagenera, reuniendo a familias, propios y visitantes alrededor de su tradicional desfile encabezado por la Reina Vitalicia, Nilda Meléndez.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de agosto de 2026 y podrán realizarse a través de la página web oficial de la Fundación Gimaní Cultural: www.fundaciongimanicultural.org.

Con esta convocatoria, la organización invita a agrupaciones y participantes de toda la ciudad a sumarse a un desfile que cada año reúne cientos de artistas y miles de espectadores, reafirmando el valor de las tradiciones que hacen parte del patrimonio cultural de Cartagena.

“El Cabildo de Getsemaní es mucho más que un desfile; es una expresión viva de nuestra historia, de nuestras raíces y de la identidad de un barrio que ha sido protagonista de las luchas por la libertad y de la riqueza cultural de Cartagena y que hoy ya su Vida de barrio fue declarada patrimonio cultural de la Nación. Invitamos a todos los grupos y disfraces a inscribirse y hacer parte de esta gran tradición que por más de 30 años ha cerrado con alegría las Fiestas novembrinas”, destacó Miguel Caballero Villarreal, presidente de la fundación Gimani Cultural, organizadora del desfile.

Los interesados podrán participar en las siguientes categorías:

* Grupos folclóricos y comparsas.

* Comedias.

* Disfraces individuales.

La Fundación Gimaní Cultural hace un llamado a las organizaciones culturales, colectivos artísticos y hacedores de tradición para que se vinculen a esta gran celebración, fortaleciendo una manifestación que año tras año preserva el legado cultural de Getsemaní y de Cartagena.