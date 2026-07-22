Más de 10 eventos deportivos llegarán a Santa Marta en la Fiesta del Mar 2026

Santa Marta

En el marco de la Fiesta del Mar 2026, se llevará a cabo competencias nacionales e internacionales, festivales, exhibiciones y actividades recreativas que se desarrollarán entre el 23 y el 27 de julio, consolidando a la ciudad como un referente del deporte y el turismo en el Caribe colombiano.

El calendario, liderado por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - Inred, incluye eventos de natación, atletismo, fútbol playa, voleibol playa, rugby playa, ultimate, beach polo, vela, kayak, stand up paddle, baloncesto 3x3, yoga, esquí náutico, actividades tradicionales de pescadores y torneos de pesca artesanal, entre otras disciplinas que tendrán como escenario la Bahía de Santa Marta, Playa Los Cocos, Bello Horizonte, Taganga, El Rodadero, Gaira, y la Marina Internacional.

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Entre los eventos más destacados se encuentran: Festival Náutico Navega 500+, el Tour Reto 3x3 Colombia, el Torneo Internacional de Vóley Playa, el Torneo Internacional 500+1 de Fútbol Playa, las regatas de vela mayor y menor, el Kayaking Open, la Regata Open Stand Paddle, el Torneo Nacional de Rugby Playa, el Ultimate Nacional Mayores, además de las tradicionales competencias de pescadores que hacen parte de la identidad cultural de la Fiesta del Mar.

Se espera la participación de miles de deportistas y espectadores durante los diez días de actividades.