Se acerca ‘Aquel’: la biopic del cantante español Raphael ya tiene fecha de estreno

Netflix confirmó la fecha de estreno de “Aquel”, la miniserie biográfica inspirada en la vida de Raphael, el cantante español que conquistó los corazones de miles de personas en la década de los 60 y lo sigue haciendo. La producción, compuesta por ocho episodios, llegará a la plataforma el próximo 9 de octubre, con un recorrido por la trayectoria tanto personal como artística de uno de los cantantes más emblemáticos de la música en español.

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Algunos nombres en el elenco de la serie

El actor Javier Morgade, conocido por participar en producciones como “Culpa Nuestra” y “Disco, Ibiza, Locomía”, interpretará al Raphael joven, mientras que Carlos Santos, ganador de un Premio Goya, encarnará al artista al llegar a su madurez. En el reparto también forman parte Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.

Javier Morgade interpreta al Raphael joven y Carlos Santos al artista en su etapa madura. Foto: Netflix España. Ampliar Javier Morgade interpreta al Raphael joven y Carlos Santos al artista en su etapa madura. Foto: Netflix España. Cerrar

Raphael, un artista icónico

Entre sus canciones más conocidas están “Yo soy aquel”, que inspira el título de la serie, “Cuando tú no estás”, “Qué sabe nadie”, “Hablemos del amor”, ‘Estar enamorado" o “Digan lo que digan”. El éxito de su trayectoria se refleja en 70 trabajos discográficos, 326 discos de Oro, 49 de Platino y uno de Uranio, el único entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias.