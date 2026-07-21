Más de 52 mil usuarios se movilizaron con por la Terminal de Transporte de Santa Marta/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

Un total de 52 mil usuarios se movilizó durante el puente festivo de la Independencia a través de la Terminal de Transporte de Santa Marta, resultado del plan logístico y operativo implementado por la administración de la Terminal, con el respaldo de la Gobernación del Magdalena, que permitió garantizar una operación segura, organizada y sin contratiempos para los viajeros.

La Terminal ya superó la cifra de dos millones de pasajeros movilizados durante el primer semestre del año, reflejando el crecimiento sostenido en el flujo de viajeros.

Con la proximidad del aniversario 501 de Santa Marta y la tradicional Fiesta del Mar, la Terminal de Transporte activará nuevamente su protocolo especial de operación para atender el incremento esperado de pasajeros, contribuyendo a dinamizar el turismo, fortalecer la economía local y garantizar un servicio eficiente y seguro para residentes y visitantes.