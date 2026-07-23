🔴 Etapa 18 del Tour de Francia EN VIVO HOY: siga acá la carrera de alta montaña con Egan Bernal

Egan Bernal en una etapa del Tour de Francia / Getty Images / Tim de Waele

Se disputa la etapa 18 del Tour de Francia. Comienza la travesía por los Alpes, que marcarán la definición de la edición 113 de la Grande Boucle, con Tadej Pogacar como el gran aspirante a quedarse con el trofeo una vez más.

Así va la clasificación general del Tour de Francia

Recorrido y altimetría de la etapa 18 del Tour de Francia

La jornada de este jueves marcará una seguidila de tres jornadas de alta montaña. Tendrá un recorrido de 185.2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette, con cinco premios puntuables. Uno de ellos será de primera y marcará el final en alto a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar.

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Favoritos y clasificación general

No parece un día para la fuga y sí perfilada para los integrantes del top 10. Sin lugar a dudas, Tadej Pogacar es el máximo candidato a quedarse con el triunfo, pero habrá que estar atentos a lo que puedan hacer otros aspirantes como Remco Evenepoel o incluso el joven Paul Seixas.

En el caso de los colombianos, parece poco probable que alguno se quede con la victoria. Eso sí, se espera que Egan Bernal figure en el lote de candidatos y luche hasta el final, siendo el mejor escarabajo de la carrera.

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Pogacar lidera el Tour de Francia con una diferencia de 4 minutos y 32 segundos sobre Remco Evenepoel, mientras que Isaac del Toro es tercero a 6 minutos 51. En estos tres días de montaña, se podría ampliar dicho margen.

Egan Bernal llega en el puesto 14 a 39 minutos y 14 segundos, seguido por Einer Rubio, Harold Tejada y Sergio Higuita.

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Hay nuevos mensajes -83km No hay ataques Después de la montaña, los cabezas de serie y el grupo perseguidor no atacan, hay paz antes de la Côte des Terrasses -90km Top tres del total de montaña El ecuatoriano Richard Carapaz en el tercer lugar con 51 puntos, Pogacar primero con 70, muy cerca Paret-Peintre con 61 -92km Ya se reparten los puntos 1. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), 5

2. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), 3

3. Mauro Schmid (Jayco-AlUla), 2

4. Mads Pedersen (Lidl-Trek), 1 -93km Los primeros pedalistas terminan la montaña La cabeza de carrera y los perseguidores se fusionaron en un solo grupo. En un sprint final, Valentin Paret-Peintre logra quedarse con el primer lugar de la montaña de Monteynard -94km Se recortan diferencias A solo un kilómetro del final de la segunda montaña, la diferencia entre la cabeza de carreara y el grupo de perseguidores es de menos de 10 segundos -100km Egan remonta en montaña El colombiano y su grupo de perseguidores recortaron ventaja en la montaña y se ponen a menos de 40 segundos. Quedan 5km de colina -103km Comienza la Côte de Monteynard Con una pendiente del 5%, los corredores ya empiezan los 9.9km de subida. El primero logrará sumar 5 puntos -110km Situación de carrera Ocho pedalistas integran la fuga del día y le sacan 53 segundos de diferencia al grupo perseguidor. En el lote cabeza de carrera se encuentran Mads Pedersen y Thymen Arensman Buenos recuerdos para Pogacar ¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 18 del Tour de Francia!



