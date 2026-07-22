Tour de Francia 2026 EN VIVO etapa 17: siga acá la carrera de Egan Bernal y los demás colombianos. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Este miércoles 22 de julio se corre la etapa 17 del Tour de Francia 2026, fracción de 174.7 kilómetros entre Chambéry y Voiron. La particularidad de la jornada es que hay cuatro puertos de montaña en los primeros 65 KM de recorrido, claro que tres de ellos son de cuarta categoría y el restante es de cuarta.

Se espera entonces que los pedalistas tengan un desgaste físico inicial para después mantener un buen ritmo en un terreno con leves cotas.

Egan Bernal sigue siendo el mejor de los ciclistas colombianos, aunque por ahora se encuentra lejos de meterse al top-10 de la clasificación. Por lo pronto se encuentra en la decimoquinta casilla de la general a 45‘03″ del líder Tadej Pogacar.

Siga EN VIVO la etapa 17 del Tour de Francia 2026