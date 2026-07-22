🔴 Tour de Francia 2026 EN VIVO etapa 17: siga acá la carrera de Egan Bernal y los demás colombianos
Jornada de 174.7 kilómetros que cuenta con cuartos puertos de montaña en los primeros 65 kilómetros.
Este miércoles 22 de julio se corre la etapa 17 del Tour de Francia 2026, fracción de 174.7 kilómetros entre Chambéry y Voiron. La particularidad de la jornada es que hay cuatro puertos de montaña en los primeros 65 KM de recorrido, claro que tres de ellos son de cuarta categoría y el restante es de cuarta.
Se espera entonces que los pedalistas tengan un desgaste físico inicial para después mantener un buen ritmo en un terreno con leves cotas.
Egan Bernal sigue siendo el mejor de los ciclistas colombianos, aunque por ahora se encuentra lejos de meterse al top-10 de la clasificación. Por lo pronto se encuentra en la decimoquinta casilla de la general a 45‘03″ del líder Tadej Pogacar.
Siga EN VIVO la etapa 17 del Tour de Francia 2026
Richard Carapaz ataca en solitario
El ecuatoriano del equipo EF se pone en cabeza y entra primero al sprint de la “Côte de Rossillon”
Ataque del colombiano Harold Tejada
Harold Tejada lidera una fuga
El colombiano conforma el grupo de tres atacantes, acompañado del españon Ion Izagirre y el inglés Max Walker
Caída en pelotón
Una caída afecta a más de 20 corredores, sin embargo, todos vuelven a la competencia
Primer obstáculo de la etapa 17
El pelotón principal llega al primer puerto de montaña “Côte de Bassa”, ningún corredor llega en solitario
Los corredores se dividen en varios pelotones
A estas alturas la carrera se divide en cuatro grupos, Egan Bernal entre los lideres del primer pelotón perseguidor
El pelotón no se despega de los corredores en fuga
Baptiste Veistroffer y Jonas Abrahamsen sacan 19 segundos al pelotón
Egan Bernal, el mejor colombiano
El ciclista del INEOS inicia la carrera ocupando la casilla 15 de la clasificación general
Los ciclistas están listos para el inicio de la etapa 17
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 17 del Tour de Francia 2026!
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...