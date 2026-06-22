Camino a la segunda cumbre de Bogotá Moderna: hora de analizar la evolución de la capital

La capital se alista para el primer encuentro sectorial de Bogotá Moderna, la plataforma de Prisa Inspira, que desde 2025 tiene el propósito de mapear, reconocer y analizar las transformaciones que vive la capital, para promover una visión compartida sobre su futuro.

Se trata de la ruta hacia la segunda cumbre de la plataforma, que en 2026 propone generar una conversación sobre los desafíos y oportunidades que acompañan este proceso de cambio, en un momento en el que la ciudad avanza en proyectos como el Metro, el sistema de TransMilenio y el desarrollo de Lagos de Torca. Todos, se prevé, tendrán un altísimo impacto en el desarrollo económico, social y urbano del Distrito en los próximos años.

La agenda gira alrededor de tres ejes temáticos. El primero, ‘La ciudad que reinventa’, abordará el impacto de las grandes obras de infraestructura, la renovación urbana y los nuevos proyectos de desarrollo que modifican el paisaje de Bogotá.

El segundo, ‘La ciudad que conecta’, se centrará en el papel de la movilidad, la tecnología y la infraestructura digital como herramientas para mejorar la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos.

Por último, ‘La ciudad que se financia y moderniza’, analiza los modelos de inversión, financiación y colaboración entre sectores que trabajan en conjunto para hacer realidad las transformaciones urbanas de largo plazo.

Además de hacer veeduría sobre los proyectos en marcha, Bogotá Moderna reúne a sectores público y privado asociados al desarrollo de la capital, con el fin de generar reflexión sobre el modelo de ciudad que se construye y sobre las decisiones que marcarán el rumbo de la capital hacia las próximas décadas.

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